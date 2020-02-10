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Прогноз погоды на 11 февраля
Погоду будут определять фронтальные разделы
от обширного циклона с центром над севером Скандинавского полуострова.
Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!
(оранжевый уровень опасности)
Ночью 11 февраля (вторник) по востоку республики сохранится
ветер порывами до 15-20 м/с.
Минск 0 +2, +2 +4
Гродно 0 +2, +2 +4
Брест 0 +2, +2 +4
Гомель -1 +1, +2 +4
Могилев -1 +1, +1 +3
Витебск -1 +1, +1 +3
12 февраля. Облачно с прояснениями. Временами осадки (мокрый снег, дождь).Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы
до 14 м/с. +1 +3.
13 февраля. Облачно с прояснениями. Небольшие кратковременные осадки, преимущественно мокрый снег. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы
до 14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. +1 +3.
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