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Прогноз погоды на 11 февраля

Погоду будут определять фронтальные разделы

от обширного циклона с центром над севером Скандинавского полуострова.

Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!

(оранжевый уровень опасности)

Ночью 11 февраля (вторник) по востоку республики сохранится

ветер порывами до 15-20 м/с.

Минск 0 +2, +2 +4

Гродно 0 +2, +2 +4

Брест 0 +2, +2 +4

Гомель -1 +1, +2 +4

Могилев -1 +1, +1 +3

Витебск -1 +1, +1 +3

12 февраля. Облачно с прояснениями. Временами осадки (мокрый снег, дождь).Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы

до 14 м/с. +1 +3.

13 февраля. Облачно с прояснениями. Небольшие кратковременные осадки, преимущественно мокрый снег. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы

до 14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. +1 +3.

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