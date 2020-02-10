Прогноз погоды на 11 февраля

Погоду будут определять фронтальные разделы



от обширного циклона с центром над севером Скандинавского полуострова.



Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!



(оранжевый уровень опасности)



Ночью 11 февраля (вторник) по востоку республики сохранится



ветер порывами до 15-20 м/с.



Минск 0 +2, +2 +4



Гродно 0 +2, +2 +4



Брест 0 +2, +2 +4



Гомель -1 +1, +2 +4



Могилев -1 +1, +1 +3



Витебск -1 +1, +1 +3



12 февраля. Облачно с прояснениями. Временами осадки (мокрый снег, дождь).Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы



до 14 м/с. +1 +3.



13 февраля. Облачно с прояснениями. Небольшие кратковременные осадки, преимущественно мокрый снег. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы



до 14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. +1 +3.



