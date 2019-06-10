Прогноз погоды на 11 июня

Синоптики о ситуации в Беларуси: погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления и очень теплая воздушная масса. На территории Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. В дневные часы 11-12 июня на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет +30 - +33 градусов. 13-15 июня жаркая погода сохранится.