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Прогноз погоды на 11 июня

Погодные условия будет определять очень теплая воздушная масса черноморского происхождения.

Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!(Оранжевый уровень опасности).

В дневные часы 11 июня (четверг) во многих районах республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +34°С.

12 июня (пятница) на большей части территории страны сохранится жаркая погода.

Минск +17 +19, +30 +32

Гродно +16 +18, +28 +30

Брест +16 +18, +28 +30

Гомель +19 +21, +31 +33

Могилев +18 +20, +31 +33

Витебск +18 +20, +31 +33

12 июня (пятница) - переменная облачность. Возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточной четверти 4-9, при грозе порывы до 14 м/с, около +30

13 июня (суббота) - переменная облачность. Возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 5-10, порывы до 14 м/с +22 +24

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