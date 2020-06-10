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Прогноз погоды на 11 июня
Погодные условия будет определять очень теплая воздушная масса черноморского происхождения.
Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!(Оранжевый уровень опасности).
В дневные часы 11 июня (четверг) во многих районах республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +34°С.
12 июня (пятница) на большей части территории страны сохранится жаркая погода.
Минск +17 +19, +30 +32
Гродно +16 +18, +28 +30
Брест +16 +18, +28 +30
Гомель +19 +21, +31 +33
Могилев +18 +20, +31 +33
Витебск +18 +20, +31 +33
12 июня (пятница) - переменная облачность. Возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточной четверти 4-9, при грозе порывы до 14 м/с, около +30
13 июня (суббота) - переменная облачность. Возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 5-10, порывы до 14 м/с +22 +24
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