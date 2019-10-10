Прогноз погоды на 11 октября

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси будет определять теплая влажная воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!



12 октября, в субботу, ночью по северо-западу, днем на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.