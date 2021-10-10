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Прогноз погоды на 11 октября

11 октября (понедельник) погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления.

Внимание!

Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!

Ночью 11 октября (понедельник) на большей части территории республики ожидаются заморозки 0, -5°С.

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