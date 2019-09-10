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Прогноз погоды на 11 сентября

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе, лишь днем по северу республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела. 11 сентября (среда) опасных метеорологических явлений не ожидается.

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