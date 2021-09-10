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Прогноз погоды на 11 сентября

Сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе.

11 сентября (суббота) опасных метеорологических явлений не ожидается.

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