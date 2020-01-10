Прогноз погоды на 11 января

Синоптическая ситуация в Беларуси. Погодные условия будет определять атлантический циклон, смещающийся через север нашей страны на Курскую область России.

Внимание!

11 января (суббота) ночью и утром в отдельных районах Витебской области ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, в дневные часы местами по стране усиление ветра порывами до 15-18 м/с, на отдельных участках дорог гололедица.



