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Прогноз погоды на 12 декабря

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия будет определять теплая воздушная масса. По западной половине республики скажется влияние фронтального раздела. 12 декабря (четверг) опасных метеорологических явлений не ожидается.

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