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Прогноз погоды на 12 июня

Ночью погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы и фронтального раздела.

12 июня в отдельных районах республики ожидаются грозы.


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