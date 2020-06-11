Прогноз погоды на 12 июня

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса и малоподвижный фронтальный раздел.

Внимание!

Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении! (оранжевый уровень опасности). В дневные часы 12 июня (пятница) во многих районах республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +34°С.



