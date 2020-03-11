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Прогноз погоды на 12 марта
Ночью по западу, днем во многих районах Беларуси погоду будет определять атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы.
Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!
(оранжевый уровень опасности)
Днем 11 марта (среда) по западной половине республики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
В дневные часы 12 марта (четверг), ночью и утром 13 марта (пятница)
на большей части территории страны
ожидается усиление ветра порывами до 15-22 м/с.
Минск +1 +3, +6 +8
Гродно +3 +5, +8 +10
Брест +4 +6, +10 +12
Гомель +1 +3, +7 +9
Могилев +1+3, +6 +8
Витебск +1+3, +6 +8
12 марта. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, порывы до 17-22 м/с.
13 марта. Облачно с прояснениями. Кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западной четверти 6-11 м/с, порывы до 14 м/с.
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