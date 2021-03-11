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Общество
Прогноз погоды на 12 марта
11.03.2021
17:04
Президент
Все
Лукашенко прибыл на церемонию открытия в Минске бассейна международного стандарта
Недавно
Лукашенко примет участие в церемонии открытия в Минске бассейна международного стандарта
Недавно
Власть растопыренными руками не держат, выводы из 2020 года сделаны - Лукашенко
22 часа назад
Лукашенко: Будущая пятилетка будет непростой
22 часа назад
Политика
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Рачков: Конференция по безопасности вызвала большой интерес не только в Евразии, но и на Западе
20 часов назад
Подписаться можно за всех семерых выдвигаемых кандидатов в Президенты. Но какой есть нюанс?
20 часов назад
Сомневаешься - проверяй: Карпенко рассказал, как отличить настоящих сборщиков подписей от мошенников
20 часов назад
В ЦИК рассказали, каких международных наблюдателей планируется пригласить на выборы Президента
20 часов назад
Декларацию о доходах за 2023 год нужно подать претендентам на выдвижение кандидатами в Президенты
20 часов назад
Общество
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Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартует 16 декабря в Витебске
14 часов назад
В Бресте 100 сотрудников МЧС получили ключи от арендного жилья
14 часов назад
В Беларусь из Германии попытались незаконно провезти 60 тыс. упаковок БАДов
14 часов назад
Жестовская: Американцам на своей земле не находится места
14 часов назад
Экономика
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Узнали, где в Беларуси самые большие зарплаты
Недавно
Какие перспективные направления сотрудничества может предложить Беларусь Тульской области
15 часов назад
Как будет дальше развиваться Союзное государство, обсудили на заседании Головченко и Мишустин
19 часов назад
Китай подал в ВТО дополнительный иск против мер ЕС на китайские электромобили
23 часа назад
Страны ОПЕК+ договорились не повышать добычу нефти до конца 2024 года
23 часа назад
В мире
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На двоих 3,5 млрд долларов - выборы-2024 стали самыми дорогими за всю историю США
1 час назад
Избирательные участки в США получили около 30 ложных сообщений о минировании
1 час назад
Стало известно, во сколько обойдется церемония открытия Нотр-Дама
1 час назад
Тысячи сербов требуют отставки виновных в гибели людей на вокзале в Нови-Саде
3 часа назад
Регионы
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В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
16 часов назад
В Парохонске открыли спорткомплекс в рамках проекта "Спорт для всех"
17 часов назад
В Боровлянах открыли новый кабинет МРТ
19 часов назад
Будет ли создана в Беларуси государственная программа качества, рассказал Владислав Татаринович
04.11.2024
15:09
Новый храм знаний: в Осиповичах открыли школу на более чем 1 тыс. мест
04.11.2024
14:40
Зона X
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Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
19.09.2024
12:00
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
18.09.2024
14:40
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
17.09.2024
21:23
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов
12.09.2024
14:28
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