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Прогноз погоды на 12 ноября

Завтра погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью и утром по северо-восточной половине республики скажется влияние фронтального раздела. В пятницу, 12 ноября, опасных метеорологических явлений не ожидается.

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