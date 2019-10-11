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Прогноз погоды на 12 октября

Погодные условия Беларуси будет определять теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы, по северной половине республики скажется влияние фронтальных разделов. Предупреждение об оранжевом уровне опасности.

12 октября (суббота) ночью по северо-западу днем на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

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