ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Прогноз погоды на 12 октября

Погодные условия в Беларуси будут определять малоактивные атмосферные фронты.

Ночью 12 октября в отдельных районах по восточной части республики ожидаются заморозки: 0 - минус 4°С.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все