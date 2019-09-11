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Прогноз погоды на 12 сентября

Погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. 12 сентября (четверг) опасных метеорологических явлений не ожидается.

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