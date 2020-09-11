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Прогноз погоды на 12 сентября

Погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления. Ночью и утром 12 сентября (суббота) местами по республике ожидается туман.

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