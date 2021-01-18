Прогноз погоды на 12 января

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и холодная воздушная масса арктического происхождения.



Внимание! На отдельных участках дорог сохранится гололедица.В ночные часы местами по республикеминимальная температура воздуха составит до минус 25-27°С.



