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Прогноз погоды на 12 января

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и холодная воздушная масса арктического происхождения.

Внимание! На отдельных участках дорог сохранится гололедица.В ночные часы местами по республикеминимальная температура воздуха составит до минус 25-27°С.

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