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Прогноз погоды на 12 января

Погодные условия в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления. На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.

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