ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Прогноз погоды на 13 августа

Погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. 13 августа (четверг) опасных метеорологических явлений не ожидается.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все