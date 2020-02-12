Прогноз погоды на 13 февраля

Синоптическая ситуация в Беларуси. Погоду будут определять малоактивные атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. 13 февраля (четверг) местами по западу республики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Ночью и утром на отдельных участках дорог страны гололедица.