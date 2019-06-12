Прогноз погоды на 13 июня

Сегодня погоду на территории Беларуси в основном определяла область повышенного атмосферного давления и очень теплая воздушная масса. На большей части страны максимальная температура воздуха достигала 30-33 градусов тепла.



Минск - ночью +16 +18, днем +30 +32



Гродно - ночью +18 +20, днем+31 +33



Брест - ночью +18 +20, днем +31 +33



Гомель - ночью +18 +20, днем +30 +32



Могилев - ночью +17 +19, днем +28 +30



Витебск - ночью +16 +18, днем +26 +28