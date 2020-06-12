Прогноз погоды на 13 июня

Завтра погодные условия будет определять фронтальный раздел, смещающийся с севера, вслед за которым в нашу страну будет поступать прохладная воздушная масса. В субботу в отдельных районах республики ожидаются грозы, днем местами усиление ветра порывами до 15-18 м/с.



