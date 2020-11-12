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Прогноз погоды на 13 ноября

Погодные условия на большей части территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь в западных районах страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела. 13 ноября опасных метеорологических явлений не ожидается.

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