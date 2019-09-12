Прогноз погоды на 13 сентября

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь во второй половине дня по северо-западу республики скажется влияние фронтального раздела. 13 сентября (пятница) опасных метеорологических явлений не ожидается.