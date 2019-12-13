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Прогноз погоды на 14 декабря

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия будет определять теплая влажная воздушная масса.
Внимание!
Ночью и утром 14 декабря (суббота) на отдельных участкахдорог республики ожидается гололедица.

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