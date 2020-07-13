Прогноз погоды на 14 июля

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по востоку скажется влияние малоподвижного фронтального раздела. В дневные часы 14 июля (вторник) местами по востоку страны ожидаются грозы и усиление ветра порывами до 15-18 м/с.