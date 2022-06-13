Прогноз погоды на 14 июня

Погоду в Беларуси будет определять циклон, смещающийся через территорию республики на Псковскую область России. Ночью ожидается преобладание облачной погоды, дожди, во многих районах страны сильные дожди, грозы. Днем облачно с прояснениями, на большей части территории республики прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные дожди и грозы. Ветер ночью переменных направлений, днем западный порывистый, ночью местами, днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью плюс 10-16 градусов, максимальная днем плюс 14-20, по востоку Беларуси до +22 °С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, утром и днем расти.