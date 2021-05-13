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Прогноз погоды на 14 мая

Погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с территории Украины. Днем 14 мая (пятница) местами по стране ожидаются грозы, при грозах усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

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