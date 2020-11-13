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Прогноз погоды на 14 ноября

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси будет определять фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы. Внимание! Ночью и утром 14ноября (суббота) местами по северо-восточной половине республики ожидается налипание мокрого снега.

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