Прогноз погоды на 14 ноября

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси будет определять фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы. Внимание! Ночью и утром 14ноября (суббота) местами по северо-восточной половине республики ожидается налипание мокрого снега.