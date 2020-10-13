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Прогноз погоды на 14 октября

Погодные условия в Беларуси будут определять фронтальные разделы от малоподвижного циклона с центром над территорией Польши.

Ночью 14октября (среда) местами по западу республики ожидаются сильные дожди, в ночные и утренние часы - усиление ветра порывами до 15-17 м/с.

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