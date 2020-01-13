Прогноз погоды на 14 января

14 января погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над странами Балтии.



Местами по республике на дорогах сохранится гололедица. Днем в отдельных районах по западу страны ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.



