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Прогноз погоды на 14 января

14 января погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над странами Балтии.

Местами по республике на дорогах сохранится гололедица. Днем в отдельных районах по западу страны ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

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