Прогноз погоды на 15 августа

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси ночью будут определять активные фронтальные разделы, днем в основном скажется влияние области повышенного атмосферного давления.



Внимание!



15 августа (четверг) ночью местами по республике ожидаются грозыи сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман.