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Прогноз погоды на 16 августа

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, лишь по юго-востоку страны скажется влияние фронтального раздела.

В ночные и утренние часы 16 августав отдельных районах республики ожидается туман.

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