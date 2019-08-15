Прогноз погоды на 16 августа

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, лишь по юго-востоку страны скажется влияние фронтального раздела.



В ночные и утренние часы 16 августав отдельных районах республики ожидается туман.



