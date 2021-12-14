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Прогноз погоды на 15 декабря

Синоптическая ситуация погодные условия в республике ночью будет определять система фронтальных разделов, днем в основном скажется влияние области повышенного атмосферного давления.

Внимание!

15 декабря (среда) местами по республике ожидается туман, на отдельных участках дорог гололедица, ночью и утром местами - гололед.


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