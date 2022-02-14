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Прогноз погоды на 15 февраля
Погоду на территории Беларуси во вторник, 15 февраля, будет определять область повышенного атмосферного давления. Осадков по стране не ожидается. Внимание! Местами прогнозируется порывистый ветер, на отдельных участках дорог гололедица.
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Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
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