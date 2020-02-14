Прогноз погоды на 15 февраля

Погоду в Беларуси 15 февраля основном будет определять поле повышенного давления, ночью и утром по южной половине скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Польши. Ночью и утром 15 февраля местами по республике ожидается туман, на отдельных участках дорог гололедица. В южных районах местами налипание мокрого снега.



