Прогноз погоды на 15 июля

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по востоку страны скажется влияние малоподвижного фронтального раздела.5 июля (среда) по востоку республикиместами ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с,в дневные часы в отдельных районахгрозы.



