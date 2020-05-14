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Прогноз погоды на 15 мая

Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе.
Штормовое предупреждение об опасном метеорологическом явлении! В ночные часы 15 мая (пятница) на большей части территории страны ожидаются заморозки 0, минус 3°С.

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