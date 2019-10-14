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Прогноз погоды на 15 октября

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.15 октября (вторник) опасных метеорологических явлений не ожидается.

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