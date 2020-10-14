ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Прогноз погоды на 15 октября

Погодные условия на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. 15 октября (четверг) опасных метеорологических явлений не ожидается.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все