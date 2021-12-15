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Прогноз погоды на 16 декабря

Погодные условия в республике будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса.

16 декабря (четверг) местами по республике ожидается туман,ночью и утром в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица.

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