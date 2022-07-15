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Прогноз погоды на 16 июля

Погоду на территории Беларуси в субботу, 16 июля, будет определять прохладнаянеустойчивая воздушнаямасса. В отдельных районах страны днем ожидаются грозы, порывистый ветер. Ночью и утром слабый туман.

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