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Прогноз погоды на 16 мая

Погода Беларуси будет определяться влиянием атмосферных фронтов. Внимание! 6 мая местами по республике ожидаются сильные дожди, днем в отдельных районах - грозы.

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