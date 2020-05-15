Прогноз погоды на 16 мая

Погоду по северной половине республики в основном будет определять неустойчивая воздушная масса, по югу страны скажется влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодном воздухе.



Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!



В ночные и утренние часы 16 мая (суббота)



местами по республике ожидаются заморозки 0, -3°С.



Минск +3 +5, +13 +15



Гродно +4 +6, +13 +15



Брест +3 +5, +14 +16



Гомель +5 +7, +16 +18



Могилев +2 +4, +14 +16



Витебск +3 +5, +13 +15



17 мая - Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с, местами по городу до 15-17 м/с. +13 +15



18 мая. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер западной четверти 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, местами по городу до 15-18 м/с. +12 +14



