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Прогноз погоды на 16 мая

Погоду по северной половине республики в основном будет определять неустойчивая воздушная масса, по югу страны скажется влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодном воздухе.

Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!

В ночные и утренние часы 16 мая (суббота)

местами по республике ожидаются заморозки 0, -3°С.

Минск +3 +5, +13 +15

Гродно +4 +6, +13 +15

Брест +3 +5, +14 +16

Гомель +5 +7, +16 +18

Могилев +2 +4, +14 +16

Витебск +3 +5, +13 +15

17 мая - Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с, местами по городу до 15-17 м/с. +13 +15

18 мая. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер западной четверти 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, местами по городу до 15-18 м/с. +12 +14

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