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Прогноз погоды на 16 октября

Погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.

16 октября (среда) опасных метеорологических явлений не ожидается.

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