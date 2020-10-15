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Прогноз погоды на 16 октября

Погодные условия на территории Беларуси будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, ночью скажется влияние атмосферных фронтов. Ночью и утром 16октября в отдельных районах республики ожидается туман.

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