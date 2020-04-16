Прогноз погоды на 17 апреля

Погоду в Беларуси будут определять холодные и неустойчивые воздушные массы, поступающие с Ботнического залива.



Внимание!



Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении - оранжевый уровень опасности! 17 апреля (пятница) на большей части территории республикисохранится усиление ветра порывами до 15-20 м/с.



