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Прогноз погоды на 17 августа

Погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая неустойчивая воздушная масса.

Днем 17 августа по Гомельской и Могилевской областям на большей части максимальная температура воздуха достигнет плюс 30 - плюс 34°С, местами - плюс 35°С.


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